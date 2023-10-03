Стрельбу в Бангкоке устроил подросток с "психическим заболеванием"

По уточненным данным, в результате нападения погибли два человека, ранения получили пять человек.

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В Бангкоке два человека — граждане Китая и Мьянмы — стали жертвами стрельбы в торговом центре "Siam Paragon", в котором продаются элитная одежда и роскошные автомобили. Пять человек получили ранения. Трагедия произошла в час пик в фешенебельном районе тайской столицы. Устроивший нападение подросток, ученик местной элитной школы, задержан.

"Подозреваемый страдает психическим заболеванием и проходил лечение в больнице "Раджавити". Он не принимал лекарства и заявил, что чувствовал себя так, словно кто-то сказал ему "пойти стрелять в людей". Будто есть еще один он. Вот что мы узнали из первого разговора с ним", — сообщил глава национальной полиции Торсак Сукквимол.

Инцидент произошел за несколько дней до того, как в Таиланде планировали почтить память жертв крупнейшего в стране массового убийства, совершенного одним человеком. В прошлом году в сельском детском саду на северо-востоке страны погибли 36 человек, большинство из которых — малыши.