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Еврозона празднует 25-летие

евро
евро Авторское право Mindaugas Kulbis/AP
By euronews
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Нет ни франка, ни марки, ни лиры - только евро. Идея родилась в 1992, в 1999 оформилась в систему единой валюты

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Пробки от шампанского, воздушные шары взметнулись в воздух, когда Евросоюз  отпраздновал запуск единой европейской валюты 1 января 1999 года.

В мае 1998 года лидеры Европейского союза назвали одиннадцать стран, которые объединят свои валютные системы в единую. Эти 11 стран-членов в реальности перешли на евро только в 2002 году, но 1 января 1999 года был официально создан единый валютный союз.

С тех пор к содружеству присоединились другие государства, и сейчас в еврозону входят 20 стран. Примерно 340 млн человек проживают сегодня в еврозоне.

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