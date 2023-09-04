EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Массовая акция против расизма в Хельсинки

Акция против расизма в центре Хельсинки
Акция против расизма в центре Хельсинки Авторское право Fotograma EBU
By Михаил Саленков
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Многотысячная акция против расизма в центре финской столицы прошла под лозунгом "Мы не замолчим".

В центре Хельсинки в воскресенье прошла массовая акция против расизма, в которой приняли участие около 10 тысяч человек.

РЕКЛАМА

Её участники призвали руководство страны соблюдать конституцию Финляндии и международные соглашения, а также гарантировать равные права для всех её жителей.

В июне этого года всего через десять дней после формирования нового правительства, в который вошли несколько представителей правой партии "Истинные финны", из-за своих высказываний подал в отставку министр экономики, позже за комментарии в интернете пришлось извиняться министру финансов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Хельсинки может стать "городом-убежищем" для нелегальных мигрантов

Байден в Финляндии: "Путин уже проиграл эту войну"

Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО

Протесты Хельсинки Финляндия Дискриминация Расизм