Массовая акция против расизма в Хельсинки

Многотысячная акция против расизма в центре финской столицы прошла под лозунгом "Мы не замолчим".

В центре Хельсинки в воскресенье прошла массовая акция против расизма, в которой приняли участие около 10 тысяч человек.

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Её участники призвали руководство страны соблюдать конституцию Финляндии и международные соглашения, а также гарантировать равные права для всех её жителей.

В июне этого года всего через десять дней после формирования нового правительства, в который вошли несколько представителей правой партии "Истинные финны", из-за своих высказываний подал в отставку министр экономики, позже за комментарии в интернете пришлось извиняться министру финансов.