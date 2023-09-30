Необъявленный визит Борреля в Одессу

By Euronews

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетил Одессу с необъявленным визитом, пообещав поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В Москве отметили годовщину аннексии четырех украинских областей.

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Европейский Союз будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо, заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Одессу.

"Украина имеет полное право защитить себя от российской агрессии и вернуть полный контроль над своей территорией", - сказал Боррель, напомнив, что прошел год со времени аннексии Россией четырех украинских областей.

"Мое присутствие здесь, в Одессе, призвано показать, как мы поддерживаем Украину - военной поддержкой, экономической поддержкой, политической и дипломатической деятельностью, направленной на поиск мира, но справедливого мира, который сохранит территориальную целостность и независимость Украины", - отметил глава европейской дипломатии.

В ходе необъявленного визита в Одессу глава европейской дипломатии Боррель побывал в крупнейшем православном храме города — Спасо-Преображенском соборе, пострадавшем в результате российского ракетного обстрела.

В Москве на Красной площади накануне состоялся митинг-концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия" — в честь годовщины аннексии украинских территорий.

На нем ожидалось выступление президента РФ, но он на мероприятии не появился, ограничившись видеообращением.

"Свободный и однозначный выбор наших братьев и сестёр народ России поддержал всем сердцем, понял и глубоко прочувствовал главное: защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию", - сказал Путин.

29 сентября российский президент подписал закон о праздновании дня аннексии украинских регионов. Праздник будет называться "Днём воссоединения с Россией" и отмечаться ежегодно 30 сентября. Согласно документу, в РФ это будет выходной день.