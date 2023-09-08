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Ким Чен Ын представил новую атомную подлодку

Новая тактическая подводная лодка КНДР, сентябрь 2023 г.
Новая тактическая подводная лодка КНДР, сентябрь 2023 г. Авторское право AP Photo
By Euronews
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Северная Корея объявила в пятницу о строительстве "тактической атомной подводной лодки" в рамках усилий по укреплению военно-морских сил.

По данным государственного информационного агентства KCNA, новая подводная лодка была представлена в среду на церемонии под председательством Ким Чен Ына, заявившего, что она - часть "прогрессивного развития ядерного оружия в будущем".

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Спуск на воду подводной лодки № 841, получившей имя Героя Ким Кун Ока, знаменует "новую главу в укреплении военно-морских сил КНДР". По словам северокорейского лидера, подводная лодка "выполнит свою боевую задачу" и станет "одним из основных подводных наступательных средств ВМС".

Ким Чен Ын заявил, что КНДР переоборудует имеющиеся у нее подводные лодки в боевые корабли, оснащённые ядерным оружием.

По данным американского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, Северная Корея располагает от 64 до 86 подводными лодками, это один из крупнейших подводных флотов в мире. Однако эксперты сомневаются, что все подлодки находятся в рабочем состоянии, учитывая их возраст.

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