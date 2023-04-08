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мир

США перебросили атомную подлодку на Ближний Восток

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Американская подлодка, способная нести до 154 ракет "Томагавк", прошла через Суэцкий канал.
Американская подлодка, способная нести до 154 ракет "Томагавк", прошла через Суэцкий канал.   -  Авторское право  US Navy via AP
 Alexander Kazakevich

ВМС США перебросили ударную атомную подлодку "Флорида" в Ближневосточный регион. 

Тимоти Хокинс, официальный представитель 5-го американского флота, базирующегося в Бахрейне, сообщил, что в пятницу субмарина прошла через Суэцкий канал. 

При этом Хокинс не сказал, что послужило причиной развёртывания подлодки, способной нести до 154 крылатых ракет "Томагавк".

Американские СМИ отмечают, что переброска произошла на фоне роста напряжения в отношениях США и Ирана.

5-й флот патрулирует важнейший Ормузский пролив, через который проходит около 20% глобального экспорта нефти.

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