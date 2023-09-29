Исход армян: более 90 тыс. бежали из Нагорного Карабаха

Число беженцев из Нагорного Карабаха, по данным правительства Армении, приближается к 100 тысячам. Гуманитарные организации бьют тревогу.

РЕКЛАМА

Власти Армении сообщают о бегстве уже более 90 тысяч человек из Нагорного Карабаха. Это три четверти населения непризнанной республики, власти которой объявили о прекращении её существования с 1 января.

ООН призывает сделать всё возможное для защиты фундаментальных прав людей. Гуманитарные организации бьют тревогу и отмечают, что к такому исходу гражданского населения подготовиться было невозможно.

Мы слышали о проблемах с давление, о недоедании, о людях, нуждающихся в первой помощи, пожилых, людях с хроническими заболеваниями, нуждающихся в уходе... Поэтому мы спрашиваем очень конкретно, что им нужно. Есть некоторые острые потребности, которые мы собираемся удовлетворить, обеспечить дополнительные поставки. Но есть также среднесрочные и долгосрочные потребности. К ним относятся амбулаторная помощь и организация скорой медицинской помощи. Робб Батлер специальный посланник ВОЗ в Европе

Беженцы из Нагорного Карабаха рассказывают, что были вынуждены буквально бросить всё и уехать, и пока не понимают, как они будут жить:

— Я не успела взять даже паспорт, потому что в этот момент дома были свекровь и муж-инвалид. Мы едва успели их забрать, и всё.

— Я переехал в Степанакерт. Оставил всё, не смог ничего взять! Всё стоит миллионы армянских драмов. Я смог взять только минимум, чтобы успеть бежать.

Правительство Армении объясняет массовый исход этническими чистками в Нагорном Карабахе после сдачи региона под контроль Азербайджана. Официальный Баку обещал обеспечить права армян и не допускать насилия.