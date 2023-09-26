Число жертв взрыва на бензохранилище в Карабахе достигло 125 - минздрав Армении

By Euronews

Число жертв взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе достигло 125 — об этом сообщают власти Армении

До 125 человек возросло число жертв взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в минздраве Армении. По данным ведомства, тела погибших перевезли на территорию республики. Ещё 67 раненых находятся в ожоговом центре, состояние большинства из них оценивается как тяжёлое. В момент взрыва у топливохранилища собралась большая очередь из желающих заправить машины. О причинах трагедии не сообщается.

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Агентство "Франс Пресс" ранее со ссылкой на местные источники приводило данные о 68 погибших, 290 раненых и 105 пропавших без вести.

Между тем в ООН высказывают чрезвычайную обеспокоенность массовым исходом армян из Карабаха. Уже более 28 тысяч беженцев пересекли границу с Арменией. Об этом сообщают в армянском правительстве.

Шабия Манту, представитель УВКБ ООН:

«Люди страдают от травматического синдрома и утомления, они нуждаются в срочной психосоциальной поддержке. Правительство Армении предпринимает соответствующие меры и заявляет, что обратится к международному сообществу с просьбой о поддержке по мере необходимости. Сейчас по просьбе правительства некоторую помощь оказывает УВКБ».

После стремительной азербайджанской военной операции по установлению контроля над регионом, армяне массово покидают его, несмотря на обещания азербайджанского руководства обеспечить безопасность для всех его жителей.