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Нагорный Карабах покинули более 70 тысяч армян

Горис, Армения
Горис, Армения Авторское право AP Photo
By Euronews
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Десятки тысяч армян покинули Нагорный Карабах. Власти непризнанной республики заявили о скором прекращении ее существования.

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Нагорный Карабах после военной операции Азербайджана уже покинули более 70 тысяч армян. Власти непризнанной республики заявили о скором прекращении ее существования. Из указа следует, что речь идет о первом января 2024 года. В документе говорится, что жители могут сами решить оставаться ли им в регионе, учитывая условия реинтеграции. Баку настаивает, что гражданскому населению Карабаха ничто не угрожает. 

Вот, что говорят армяне, покинувшие Нагорный Карабах.  

"Это боль... Какое у меня должно быть мнение? Боль. Мы родились и выросли, мы жили в Арцахе, созидали на протяжении всех этих лет. Теперь там ноль и пыль. Вся наша прошлая жизнь, тридцать два года жизни стерты".

"Армянин не может жить под игом Азербайджана, карабахские армяне, армяне Арцаха, не могут. Раньше мать-Армения защищала нас. Мы чувствовали себя в безопасности, работали там, оставаясь армянами".

Власти Азербайджана опубликовали новое видео с арестованным Рубеном Варданяном, бывшим госминистром Нагорного Карабаха. Варданяну предъявлены обвинения в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности вооруженных групп. Ему грозит до 14 лет тюремного заключения.

На этих кадрах запечателена эвакуация российскими миротворцами последних пострадавших в результате взрыва на топливном складе в Степанакерте/Ханкенди. Взрыв унес жизни по меньшей мере 68 человек.

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