Всего год остаётся до начала летних Олимпийских Игр в Париже. По традиции, им предшествует эстафета олимпийского огня, принимать которую отказываются города и департаменты страны.

В июле 2024 года взоры всего мира обратятся ко Франции, где летние Олимпийские игры начнутся церемонии открытия на реке Сене. Организаторы обещают масштабное и впечатляющее зрелище.

Перед этим, как водится, олимпийский факел отправится в двухмесячное путешествие через весь земной шар от горы Олимп в Греции до Парижа. Однако эта традиция стала головной болью для организаторов: города отказываются принимать у себя эстафету олимпийского огня, ссылаясь на высокие расходы.

На это действо департаменты должны выделить 150 тыс. евро, с учётом налогов - 180 тыс. евро. По меньшей мере 10 из 96 расположенных на материке департаментов, уже сказали своё "non merci".

"Неспортивное поведение"

Так, жители департамента Рона на юго-востоке Франции, где расположен третий по величине город страны Лион, не увидят факела. У некоторых это, конечно, вызывает разочарование.

Местное отделение объединения сторонников французского президента "Молодежь с Макроном" опубликовало заявление, в котором критикует власти за это решение, принятое якобы по экологическим соображениям. Авторы осудили "узкий кругозор экологов, которые путают борьбу с глобальным потеплением с экологическим пуританством, запрещающим все формы празднования".

Однако администрация озвучила иные причины.

"Просить у каждого департамента 180 тыс. евро не имеет смысла. Одни департаменты меньше, у других - менее стабильная ситуация. Было бы логичнее, если бы регионы организовали финансирование эстафеты, соблюдая принцип территориальной справедливости", - сказал Бруно Бернар, глава Лионской метрополии.

"Мы, естественно, хотели бы принять у себя факел, однако экономические условия, требуемые Олимпийским комитетом, - 180 тыс. евро на мероприятие, которое длится всего один день, - кажутся неразумными", - добавил он.

"Своя рубашка ближе к телу"

Глава региона Кристоф Гийото высказывался против проведения эстафеты ещё в январе прошлого года.

В интервью Euronews он говорил: "Помимо этих расходов, необходимо оплатить и сопроводительные мероприятия. Департамент Рона предпочёл бы вкладывать деньги в мероприятия местные и спортивную инфраструктуру на нашей территории".

Департаменты Вогезы, Мёрт-и-Мозель, Индр-и-Луара, Лот-и-Гаронна, Крёз, Верхняя Луара и Верхняя Вьенна, Луара-Атлантика, Кот-д'Армор и Орн тоже объявили о своём отказе принимать олимпийский огонь.

"Эта сумма превышает годовое финансирование всех спортивных соревнований, которые у нас проводятся", - заявил в интервью France Bleu Armorique Людовик Гуйетт, вице-президент департамента Кот-д'Армор.

Почему такие расходы?

Оргкомитет ОИ-2024заявил, что "очень большое число департаментов уже дали своё согласие". Там также добавили, что сумма в 150 тыс. евро гарантирует, что факел пересечёт "максимум территории" на пути в Париж.

Организаторы подчёркивают, что эстафета финансируется "по большей части самим комитетом и его партнёрами", и что мероприятию быть несмотря ни на что.

В январе 2023 года правительство Франции объявило, что увеличит госфинансирование Игр до 2,4 млрд. евро.

Согласно исследованию, проведённому Центром спортивного права и экономики в Лиможе, Олимпиада 2024 года может принести 10,7 млрд. евро экономической выгоды и создать 250 тыс. рабочих мест.

Однако в последние годы стоимость проведения Олимпийских игр резко возросла. Поскольку всё меньше стран подают заявки на проведение грандиозного спортивного действа, МОК призвал внести изменения в процесс выбора города-организатора.

Былая слава

Франция уже становилась хозяйкой Олимпийских игр пять раз. Дважды их устраивал Париж.

Для Шамони, что в департаменте Верхняя Савойя, прибытие олимпийского огня - событие символическое: церемония пройдёт через 100 лет после Игр 1924 года, которые проходили в этом городе.

Гренобль и Альбервиль принимали зимние Игры в 1992 и 1968 годах, но возрождать былую славу они не пожелали.

Однако устроители эстафеты упирают на то, что она "предоставит уникальную возможность привлечь внимание к регионам Франции, её наследию и ноу-хау... Маленькие деревушки и знаковые места получат возможность открыть себя всему миру".