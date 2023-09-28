Спасение утопающих: репортер Euronews принял участие в операции в Средиземноморье

В этом выпуске программы "Очевидец" наш корреспондент Моника Пинна присоединилась к экипажу неправительственной организации, которая занимается спасением мигрантов в Средиземном море: в репортаже мы наблюдаем закулисье их деятельности. Слово Монике.

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"Я провела 11 дней на борту судна Humanity 1. Немецкая неправительственная организация SΟS Humanity пригласила меня на борт в период, когда количество мигрантов, плывущих к европейским берегам, бьет новые рекорды.

Я хотела увидеть ситуацию изнутри, познакомиться теми, кто спасает людей, и с теми, кто нуждается в помощи.

На борту судна - высококвалифицированные специалисты тринадцати национальностей. Что побудило их отправиться в море?

"Я путешествую с 2015 года, начинала как волонтер, - рассказывает Сара, итальянский специалист по защите беженцев. - После нескольких лет работы в Греции, на границе с Турцией, я почувствовала необходимость лучше понять и центральное Средиземноморье. Как антрополог считаю очень важным проявлять конкретную заботу об этих людях".

После пяти дней пути мы достигли самого смертоносного миграционного маршрута в Европу - центрального Средиземноморья. Через два дня патрулирования замечена лодка, перегруженная людьми. Экипаж Humanity 1 немедленно мобилизовался, их усилиями спасены 57 человек, в основном выходцы из Бангладеш. Они добирались в Европу через Ливию.

С 2014 года более 22 тысяч человек погибли или пропали без вести, пытаясь пересечь центральное Средиземноморье. В этом году число отплывающих из Туниса выросло в 6 раз по сравнению с 2022 годом. Растет и число гибнущих в пути... "С января более 2 тысяч мигрантов утонули в Средиземном море - такого не было с 2017-ого", - комментирует Камилла, координатор по связям с общественностью.

SΟS Humanity говорит об острой необходимости в эффективной европейской программе поиска и спасения именно в центральном Средиземноморье. НПО напоминает: очередной удар по спасательным операциям нанесен в январе 2023 года, когда правительство Италии ввело новые правила для неправительственных организаций. Гражданские спасательные суда штрафуют или задерживают, если они проводят более одной спасательной операции за выход. Для высадки беженцев часто назначается удаленные порты.

"Иногда суда НПО отправляют в порты, расположенные на расстоянии 1400-1600 км, что не позволяет нам находиться в зоне поиска и спасения несколькодней подряд. Это лишено смысла, ведь мы знаем, что береговая охрана Италии перегружена!" - эмоционально говорит Камилла.

Спасенных во время подготовкирепортажа мигрантов следовало отвезти в Ливорно - порт в 1000 километрах. А это 4 дня пути.

В Европе разговоры о мигрантах часто сводятся к цифрам: сколько прибыло, сколько погибло. Для меня они - простолюди, несущие тяжелую ношу. Некоторые добирались в Европу, рискуяжизнью, разлучаясь с семьями...

По статистике, лишь небольшая часть прибывших сможет легально остаться в Европе. Многие будут отправлены обратно в исходную точку.

Humanity 1 тем временем вновь отправляетсяв путь, чтобы спасать тех, кто продолжает бежать от войн и нищеты в бесконечном круговороте горя".