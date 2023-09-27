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Армения приняла 42 500 беженцев из Нагорного Карабаха - Ереван

Армения приняла 42 500 беженцев из Нагорного Карабаха - Ереван
Авторское право Gaiane Yenokian/Gayane Yenokyan
By Euronews
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Более 42 тысяч беженцев, жителей Нагорного Каркабаха, прибыли на территорию Армении. Власти говорят, что их число будет расти

Два дня назад в Армению прибыла первая группа беженцев из Нагорного Карабаха. Многих вывозили российские миротворцы. Беженцы рассказывают, что им была предложена альтернатива: выехать или получить паспорта Азербайджана. 

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В Еврокомиссии ранее заявили, что исходя из ситуации в регионе, в страны содружества также могут прибыть беженцы из Нагорного Карабаха и власти должны быть к этому готовы.

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