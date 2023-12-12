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Скандал в турецком футболе: президент клуба избил судью на поле

Президент ФК "Анкарагюджю" напал на судью Халиля Мелера во время матча
Президент ФК "Анкарагюджю" напал на судью Халиля Мелера во время матча Авторское право Abdurrahman Antakyali/AP
By Euronews
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Арбитр был госпитализирован с переломом лицевой кости. Президент ФК "Анкарагюджю" и еще двое человек задержаны.

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В Турции отложены все матчи чемпионата страны по футболу после нападения на судью.

Инцидент произошел в матче между командами "Анкарагюджю" - "Ризеспор" (1:1) в понедельник вечером в Анкаре.

Президент Турецкой федерации футбола назвал это нападение "бесчеловечным".

Виновные будут привлечены к ответственности.

Мехмет Бююкекси, президент Федерации футбола Турции:

— В координации с нашим правительством было проведено необходимое уголовное разбирательство в отношении зачинщиков и ответственных за это бесчеловечное нападение. (...) К сожалению, это нападение очень прискорбно и позорно для турецкого футбола. Мы считаем, что турецкий футбол этого не заслуживает, и мы говорим: "Довольно!"

В конце матча судейскими решениями президент принимающей команды "Анкарагюджю" Фарук Коджа выбежал на поле и ударил кулаком в лицо арбитра Халила Мелера, когда тот упал на газон, его стали бить ногами.

Коджа и еще двое человек были арестованы, им предъявлены обвинения в оскорблении государственного служащего.

Клуб принес извинения "всему спортивному сообществу" за инцидент.

Судья был госпитализирован с небольшим переломом лицевой кости, в больнице его навестил министр внутренних дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение и по телефону пожелал рефери скорейшего выздоровления.

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