Скандал в турецком футболе: президент клуба избил судью на поле

By Euronews

Арбитр был госпитализирован с переломом лицевой кости. Президент ФК "Анкарагюджю" и еще двое человек задержаны.

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В Турции отложены все матчи чемпионата страны по футболу после нападения на судью.

Инцидент произошел в матче между командами "Анкарагюджю" - "Ризеспор" (1:1) в понедельник вечером в Анкаре.

Президент Турецкой федерации футбола назвал это нападение "бесчеловечным".

Виновные будут привлечены к ответственности.

Мехмет Бююкекси, президент Федерации футбола Турции:

— В координации с нашим правительством было проведено необходимое уголовное разбирательство в отношении зачинщиков и ответственных за это бесчеловечное нападение. (...) К сожалению, это нападение очень прискорбно и позорно для турецкого футбола. Мы считаем, что турецкий футбол этого не заслуживает, и мы говорим: "Довольно!"

В конце матча судейскими решениями президент принимающей команды "Анкарагюджю" Фарук Коджа выбежал на поле и ударил кулаком в лицо арбитра Халила Мелера, когда тот упал на газон, его стали бить ногами.

Коджа и еще двое человек были арестованы, им предъявлены обвинения в оскорблении государственного служащего.

Клуб принес извинения "всему спортивному сообществу" за инцидент.

Судья был госпитализирован с небольшим переломом лицевой кости, в больнице его навестил министр внутренних дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение и по телефону пожелал рефери скорейшего выздоровления.