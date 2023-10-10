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УЕФА отказывается от идеи допустить юниоров РФ до соревнований, Украина "признательна"

Турниры УЕФА остаются закрытыми для российских футболистов любого уровня
Турниры УЕФА остаются закрытыми для российских футболистов любого уровня Авторское право Jean-Christophe Bott/AP
By euronews
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Резкое несогласие целого ряда федераций-членов с участием России в международных играх любого уровня заставило УЕФА вернуться к статус-кво, который Александр Чеферин сотоварищи спорно пытались изменить две недели назад.

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26 сентября УЕФА неожиданно смягчил политику, введенную в течение нескольких дней после вторжения России на Украину в прошлом году, согласно которой все национальные и клубные команды этой страны не должны участвовать в международных соревнованиях.

УЕФА ссылался на то, что нельзя наказывать детей за решения правительства страны, предлагая российским командам до 17 лет проводить игры за пределами страны без национальных цветов, флага и гимна.

Этот шаг вызвал раскол в исполнительном комитете УЕФА - вице-президенты от Англии, Польши и Уэльса отказались поддержать предложение, и по крайней мере 12 из 55 федераций-членов заявили, что их команды будут продолжать отказываться от проведения матчей против России.

В течение последних двух недель сотрудники УЕФА рассматривали возможность включения России в мужские и женские юношеские соревнования, несмотря на уже проведенную жеребьевку отборочных групп. Каждая группа должна была провести все свои игры в течение нескольких дней в одной принимающей стране.

После очередного заседания исполнительного комитета во вторник УЕФА заявил, что "этот пункт повестки дня был снят с рассмотрения, поскольку не было найдено технического решения, которое позволило бы российским командам принять участие в соревнованиях".

Во вторник Украина заявила, что "признательна" УЕФА за отказ от плана восстановления российских юношеских команд в своих соревнованиях и рада, что ее позиция была "услышана".

"УЕФА не допустит к соревнованиям российские команды U17. Мы благодарим наших европейских партнеров за поддержку Украины", - говорится в заявлении Федерации футбола Украины (ФФУ), опубликованном на ее сайте.

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