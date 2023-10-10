УЕФА отказывается от идеи допустить юниоров РФ до соревнований, Украина "признательна"

By euronews

Резкое несогласие целого ряда федераций-членов с участием России в международных играх любого уровня заставило УЕФА вернуться к статус-кво, который Александр Чеферин сотоварищи спорно пытались изменить две недели назад.

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26 сентября УЕФА неожиданно смягчил политику, введенную в течение нескольких дней после вторжения России на Украину в прошлом году, согласно которой все национальные и клубные команды этой страны не должны участвовать в международных соревнованиях.

УЕФА ссылался на то, что нельзя наказывать детей за решения правительства страны, предлагая российским командам до 17 лет проводить игры за пределами страны без национальных цветов, флага и гимна.

Этот шаг вызвал раскол в исполнительном комитете УЕФА - вице-президенты от Англии, Польши и Уэльса отказались поддержать предложение, и по крайней мере 12 из 55 федераций-членов заявили, что их команды будут продолжать отказываться от проведения матчей против России.

В течение последних двух недель сотрудники УЕФА рассматривали возможность включения России в мужские и женские юношеские соревнования, несмотря на уже проведенную жеребьевку отборочных групп. Каждая группа должна была провести все свои игры в течение нескольких дней в одной принимающей стране.

После очередного заседания исполнительного комитета во вторник УЕФА заявил, что "этот пункт повестки дня был снят с рассмотрения, поскольку не было найдено технического решения, которое позволило бы российским командам принять участие в соревнованиях".

Во вторник Украина заявила, что "признательна" УЕФА за отказ от плана восстановления российских юношеских команд в своих соревнованиях и рада, что ее позиция была "услышана".

"УЕФА не допустит к соревнованиям российские команды U17. Мы благодарим наших европейских партнеров за поддержку Украины", - говорится в заявлении Федерации футбола Украины (ФФУ), опубликованном на ее сайте.