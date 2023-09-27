Дорога на Бахмут: ВСУ заявляют об успехах контрнаступления в Донецкой области

Украинские военные утверждают, что продвигаются к югу от Бахмута, который находится на переднем крае "окопной войны". Приход зимы может затруднить контрнаступление, считают эксперты.

Несмотря на критику "медленных темпов" контрнаступления, Вооружённые силы Украины заявляют о продвижении на юге от Бахмута. По словам представителя Восточной группировки войск Ильи Евлаша, украинские солдаты "закрепляются на достигнутых рубежах".

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Генштаб ВСУ отчитался об "отражении атак" в районе Клещиевки в 7 км от Бахмута, где россияне пытаются "восстановить утраченные позиции".

Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью аналитическому порталу The War Zone сообщил, что цель украинцев – перерезать все пути снабжения, идущие в Бахмут.

Минобороны Украины опубликовало снимки работы подразделений Государственной пограничной службы, которая ведёт операции по деоккупации Донецкой области. Дни и ночи в окопах: пограничники используют сеть тоннелей. Поддержку тем, кто находится на передовой, оказывает 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Вот что говорит Михаил, оператор установки "Град": "Приятно осознавать, что ты попал в цель. Это повышает настроение и мотивацию. Приятно осознавать, что работа приносит плоды. Приятно знать, что благодаря нашей работе мы забрали кусочек своей земли. Это очень мотивирует. Все довольны, что дело сделано. Так что надо идти вперёд, и всё будет хорошо".

Участники окопной войны говорят журналистам, что сражаются за свои семьи. "Я сам пошёл в армию в первые дни полномасштабного вторжения, – говорит Ярослав, командир установки "Град". – Я хотел защитить свою семью, свою Украину. Моя мотивация не изменилась".

С наступлением зимы условия в траншеях могут усложниться. Многое будет зависеть от того, кто владеет инициативой на фронте. И Киев, и Москва регулярно заявляют о своих успехах.

На днях секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что контрнаступление ВСУ "захлебнулось", а западное вооружение ВСУ "неэффективно" против российской техники.