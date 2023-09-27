Канада: спикер нижней палаты подал в отставку после скандала с ветераном СС

Энтони Рота уходит со своего поста после скандала с появлением ветерана "Галичины" перед канадскими депутатами и Владимиром Зеленским. Приглашение ветерана СС осудили парламентарии, премьер Джастин Трюдо и еврейские организации.

Энтони Рота, член правящей Либеральной партии, покидает пост спикера Палаты общин Канады после скандала с приглашением на выступление Владимира Зеленского ветерана, воевавшего в нацистской дивизии.

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На прошлой неделе Рота представил депутатам и украинской делегации 98-летнего Ярослава Гуньку как жителя своего округа, "героя", который боролся за независимость Украины от России, а затем иммигрировал в Канаду. Присутствующие ответили аплодисментами.

Отставка, которую уже приветствовали представители всех партий, вступит в силу в среду.

Чествование в парламенте причинило боль отдельным людям и сообществам, в том числе еврейской общине в Канаде и во всём мире, а также тем, кто пережил нацистские зверства в Польше и других странах. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия. Энтони Рота уходящий спикер Палаты общин

На выходных выяснилось, что Гунька служил в 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина". Её обвиняют в карательных операциях вермахта против поляков и евреев.

После этого спикер заявил, что узнал новые детали биографии Гуньки, которые "заставили его пожалеть о своём решении". Парламентарий подчеркнул, что это была его инициатива и что ни его коллеги, ни украинские гости не знали о приглашении.

Правозащитная организация "Друзья Центра Симона Визенталя" (FSWC), занимающаяся историей Холокоста, заявила, что действия спикера "скомпрометировали всех 338 членов парламента" и "принесли России пропагандистскую победу".

В FSWC приветствуют решение либерала покинуть свой пост.

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что "предпринял шаги" по экстрадиции Хунки.

Премьер-министр Джастин Трюдо назвал появление ветерана СС перед депутатами и президентом Украины "глубоко постыдным для парламента и всех канадцев".

В офисе Владимира Зеленского пока не комментировали инцидент.