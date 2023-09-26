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ВСУ продолжают наступление на мелитопольском и бахмутском направлении

Саша Вакулина
Саша Вакулина Авторское право Euronews
By Euronews
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Британские аналитики считают, что российские командиры плохо справляются с координацией действий и обеспечением войск.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что ВСУ продолжали наступательные операции на мелитопольском направлении на западе Запорожской области и атаки на Бахмутском направлении, нанося потери российской живой силе и технике и истощая российские силы по всей линии фронта.

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Представитель украинской Восточной группировки капитан Илья Евлаш заявил, что украинские войска освободили еще 2 км территории на Бахмутском направлении.

Министерство обороны РФ заявило, что подразделения Южной группировки войск России отразили украинские атаки в районе Майорского — в 20 км к югу от Бахмута.

Министерство обороны Великобритании заявляет: За последнюю неделю российские войска предприняли согласованные усилия по проведению локальных контратак против наступающих украинских войск как в Ореховском, так и в Бахмутском секторах. В обоих районах украинские войска отбили атаки России и сохранили свои позиции на недавно освобождённой территории.

Комментарии, опубликованные российским военным сообществом, свидетельствуют о крайнем разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках, особенно под Бахмутом, в связи с сообщениями о «непродуманных» наступлениях, отсутствии артиллерийской поддержки и тяжёлых потерях.

За последние девять месяцев российские вооруженные силы доказали свою способность проводить решительные оборонительные операции. Однако они по-прежнему демонстрируют лишь минимальные возможности в наступлении. У командиров с трудом получается организовывать сложные совместные действия, концентрировать достаточное количество артиллерийских боеприпасов и поддерживать высокий боевой дух и наступательный настрой.

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