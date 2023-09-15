Украинские силы освободили Андреевку - Генштаб ВСУ

By Euronews

ВСУ освободили село Андреевка. Это может стать путем к прорыву на правом фланге от Бахмута.

Генштаб ВСУ сообщил об освобождении села Андреевка в частично оккупированной Донецкой области.

РЕКЛАМА

В заявлении говорится:"В ходе штурмовых операций украинские войска овладели населенным пунктом Андреевка Донецкой области, нанеся значительные потери живой силе и технике противника. Закрепляются на достигнутых рубежах".

На снимках, сделанных AP от 6 сентября, видно то, что осталось от села Андреевка.

Андреевка расположена в 10 км к юго-западу от Бахмута и в последнее время является ареной наиболее ожесточенных боев. Взятие и удержание этого небольшого села является ключевой частью наступательных операций в районе близлежащего населенного пункта Клещеевка, расположенного всего в 3 км к северу, где украинские войска также добились частичного успеха.

Освобождение Андреевки может стать путем к прорыву на правом фланге от Бахмута.

На левом фланге, как сообщил представитель Восточной группировки ВСУ, украинские войска вытесняют российские силы с позиций в районе Миньковки (15 км к северо-западу от Бахмута) и Дубово-Василевки (6 км к северо-западу от Бахмута).