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Современной Турции 100 лет

Пролёт ВВС Турции над Аныткабиром, Анкара, 29 октября 2023 года.
Пролёт ВВС Турции над Аныткабиром, Анкара, 29 октября 2023 года. Авторское право Yavuz Ozden/dia images via AP
By Alexander Kazakevich
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Президент Эрдоган, которого нередко упрекают в отходе от республиканского проекта, почтил память основателя светского государства.

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Турция отметила 100-летие провозглашения республики, при этом праздничные мероприятия прошли с меньшим размахом, чем ожидалось, на фоне войны на Ближнем Востоке, в которой турецкое правительство занимает всё более отчетливую антиизраильскую позицию.

В Анкаре по традиции Реджеп Тайип Эрдоган возложил венок к мавзолею Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя светского государства и отца авторитарной модернизации страны. 

Позже в Стамбуле глава государства наблюдал за парадом ВМС на Босфоре.

Юбилей отчасти затмило субботнее выступление Эрдогана на пропалестинском митинге, в котором он обвинил Израиль в военных преступлениях и осудил оккупацию. 

По словам переизбранного в мае президента-исламоконсерватора, страна вступает в новый век – "век Турции". 

Для оппозиции национальный праздник – повод задуматься над тем, насколько для турецкого общества всё ещё актуальны ценности светской республики.

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