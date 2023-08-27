Нигер: срок ультиматума французскому послу истек

By Euronews

В Ниамее прошла массовая манифестация в поддержку путчистов - демонстранты требуют, чтобы французские дипломаты и военные покинули Нигер

В столице Нигера прошла массовая манифестация в поддержку пришедших к власти военных. Около 20 тысяч сторонников путчистов собрались на стадионе в Ниамее.

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Размахивая флагами Нигера, России и Алжира, они потребовали, чтобы французские дипломаты и военные покинули страну. В пятницу путчисты дали французскому послу на это 48 часов.

Бачиру Амаду, старший член Национального совета по защите родины: "Мы сказали им оставить нашу страну нам. Но это вы их прогоните. Чтобы прогнать их, не ходите в посольство. Если мобилизация продолжится, они уедут".

Франция, сотни солдат которой дислоцированы в Нигере, отказалась выполнить требование путчистов, заявив, что те не имеют достаточных полномочий, чтобы его выдвигать.

Назначенный хунтой начальник генерального штаба Нигера в субботу приказал всем силам быть в высокой боеготовности на случай возможной эскалации.

А гражданам предписано о любых подозрениях на враждебные действия немедленно сообщать властям.