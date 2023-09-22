Визит папы в Марсель: католические организации помогают мигрантам

Священники из средиземноморских стран и представители католического сообщества Марселя готовятся к визиту понтифика. Лампедуза в 2000 км отсюда, но в городе знают, что миграционный кризис затронет всех, и уже помогают, чем могут. "Мы не может всё перекрыть. Хоть одну дверь нужно держать открытой".

"Уезжать или оставаться? Это должно быть свободным выбором каждого" – с таким посланием папа римский Франциск выступит в воскресенье по случаю 109-го Всемирного дня мигрантов и беженцев.

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Судьба переселенцев станет также центральной темой визита понтифика в Марсель, который состоится 22 и 23 сентября.

Во втором по величине городе Франции глава римско-католической церкви примет участие в "Средиземноморских встречах" (Rencontres Méditerranéennes) – мероприятии, на которое приглашены представители молодёжи и порядка 70 епископов из государств региона. После этого Франциск встретится с президентом Эммануэлем Макроном и отслужит мессу на легендарном стадионе "Велодром".

Визит в Марсель совпал с очередным витком миграционного кризиса: за одну неделю на остров Лампедуза прибыли более 12 000 мигрантов.

Два года назад епископ Рима назвал Средиземное море "самым большим кладбищем Европы". Это было расценено как критика в адрес Брюсселя, который якобы делает недостаточно для спасения людей в море.

Взгляды папы вряд ли разделяют в правительство Франции. На днях глава МВД Пятой республики Жеральд Дарманен заявил, что Париж "не будет принимать мигрантов, прибывающих с Лампедузы".

За помощь в церковь

В приходе Сен-Ферреоль, расположенном в южной части оживлённого Старого Порта, не принято отказывать в помощи нуждающимся. 21 ноября 2017 года настоятель храма Стив Бабурам готовился к мессе, когда в церковь вошла группа молодых людей.

"Они хотели переночевать здесь, – вспоминает священнослужитель в интервью Euronews, – я разрешил им это, но на утром они не хотели уходить".

Подростки прибыли в Европу без сопровождения взрослых и ожидали получения официального статуса от миграционных органов. По словам священника, "с ними поступили некорректно", а церковь они заняли, чтобы привлечь внимание общественности к их административным проблемам.

Беженцы заняли церковь Сен-Ферреоль в центре Марселя в знак протеста против плохих условий и бюрократических проволочек. BORIS HORVAT / AFP

Получение статуса "несовершеннолетнего без сопровождения" означает, что переселенцы переходят под защиту французского государства. Оно обязано представить им жильё и помочь с обучением и выбором будущей специальности.

"Они в основном мусульмане, ну и что?"

"Они остались на три ночи, потому что ждали результатов медицинских анализов, подтверждающих, что им нет 18 лет. Я подумал, что должен как-то помочь им", – рассказал Стив Бабурам. Так была создана ассоциация волонтёров Groupe Raphaël, помогающая мигрантам интегрироваться в новое общество.

"Мы не заменяем государственные службы, мы не можем предоставить им жильё, но мы всё же определенные пробелы", – уточнил координатор группы Кристиан де Беназе.

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Пицца от прихожан Сен-Ферреоля. BORIS HORVAT / AFP

Ассоциация организует досуг около 50 несовершеннолетних, большинству из них 16-17 лет, и они мусульмане, что "не имеет никакого значения", уверяют волонтёры.

"Они не говорят по-французски, у них нет ни друзей, ни денег, ни связей. Очень важно помочь им адаптироваться на новом месте", – подчеркнул де Беназе.

"Заново отстроить жизнь"

Организация Actavista занимается трудоустройством людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им предлагают работу в сфере реставрации объектов культурного наследия.

Стройка на территории форта Сен-Николя, Марсель. Actavista

От оборонительных укреплений у входя в марсельскую гавань до аббатства Монмажур и замка Шамбор – Actavista помогает восстанавливать множество памятников архитектуры, ежегодно обеспечивая работой 500 человек.

Более трети работников – мигранты.

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"Чем сложнее положение людей, тем важнее дать им хорошую работу. Реставрация исторических зданий помогает им заново отстроить свою жизнь, – заявила Euronews Пакеретт Демот, управляющий директор Actavista. – Это трамплин для карьеры, но мы не хотим, чтобы они задерживались надолго. Наша роль заключается в том, чтобы помочь им вернуться в профессиональную среду".

116 человек работают на стройке в историческом центре Марселя в рамках "интеграционной схемы". Marseille tourism office

По словам Демот, через 9-10 месяцев многие продолжают работать в строительном секторе, другие находят что-то иное. "Главная задача – помочь им найти работу", – подытожила она.

"Связующее звено, а не граница"

Епископы, собравшиеся в Марселе, разделяют те же настроения и призывают принимать мигрантов.

Кардинал Кристобаль Лопес, архиепископ Рабата (Марокко), считает, что "Средиземноморье – это связующее звено, а не граница".

"Церковь должна не только помогать мигрантам, но и менять представление людей, – поясняет Рафик Нахра, представитель Латинского патриархата Иерусалима. – Культура может только обогащать, но мы должны также заботиться о местных жителях, которые боятся потерять свою идентичность, нужно показать им, что это не так".

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"Европа не может проводить только репрессивную политику, – добавил Лопес, – мы не можем всё перекрыть. Хоть одну дверь нужно держать открытой, иначе последствия будут плачевными".