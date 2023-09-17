Жители Лампедузы протестуют против приёма мигрантов

На итальянской Лампедуза скопилось огромное число мигрантов. Жители возмущены и требуют срочных мер. На острове ждут прибытия главы Еврокомиссии.

Жители Лампедузы вышли на протесты против размещения мигрантов. Крошечный остров на юге Италии переполнен, сетуют они: всего за три дня на этой неделе сюда прибыли 8,5 тыс человек. Власти из-за этого даже объявили режим ЧП.

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Вся надежда на главу Еврокомиссии, которую ждут на Лампедузе в воскресенье.

"Жители острова площадью 20 квадратных километров решили, что он больше не может быть местом для разгрузки, и что его население больше не может терпеть то, как это влияет на жизнь, на динамику развития территории. Всё это длится уже 30 лет"

Посетить остров, чтобы "оценить всю серьёзность ситуации"Урсулу фон дер Ляйен пригласила премьер-министр Италии.

По словам Джорджи Мелони, "миграционное давление на страну непереносимо". Она добавила, что ни Италия в отдельности, ни Европа в целом "не способны принимать у себя столь огромную массу людей, тем более, когда миграционными потоками управляют недобросовестные контрабандисты, используя нелегальные маршруты".

Рим призывает Брюссель принять срочные меры, чтобы облегчить миграционное бремя. В субботу в ходе телефонных переговоров этот вопрос обсудили министры внутренних дел Франции, Германии, Италии и представители руководства Евросоюза.