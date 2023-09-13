На Лампедузе за сутки высадились шесть тысяч нелегалов

By Euronews

Итальянский остров Лампедуза вновь столкнулся с потоком нелегалов. За 24 часа сюда прибыли около 6000 мигрантов. Размещать их практически негде: в приюте для беженцев всего несколько сотен мест.

Итальянский остров Лампедуза сталкивается с очередной волной нелегальной миграции. Тысячи людей на небольших лодках прибыли сюда за один день с просьбой предоставить убежище или возможность отправиться в страны Северной Европы.

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Находящийся здесь приют располагает всего несколькими сотнями мест для размещения мигрантов.

Франческа Базиле, представитель Красного Креста, Италия:"Сегодняшняя ситуация на Лампедузе такова: в принимающем пункте находятся около 6000 человек, которые прибыли на остров на 120 различных лодках за последние 24 часа. Очевидно, что ситуация сложная. Мы, итальянский Красный Крест, продолжаем гарантировать, хотя и с огромными усилиями, предоставление основных услуг людям, которым мы помогаем".

По данным итальянского МВД, с начала этого года на Апеннины морским путем прибыли более 120 000 мигрантов. Из них 11 000 - несовершеннолетние без сопровождения взрослых. В апреле правительство объявило чрезвычайное положение сроком на шесть месяцев, чтобы справиться с потоком нелегалов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал европейские страны объединиться, чтобы разрешить миграционный кризис.