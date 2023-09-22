Визит папы римского в Марсель

Папа римский Франциск помолился в Марселе у мемориала погибшим морякам и мигрантам. В выходные он возглавит мессу на стадионе "Велодром".

Папа Франциск прибыл в пятницу во французский портовый город Марсель с двухдневным визитом.

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Первым делом он почтил память моряков и мигрантов, пропавших бех вести в Средиземном море, и помолился в окружении религиозных лидеров Марселя и представителей спасательных организаций.

"Мы не можем смириться с тем, что с людьми обращаются как с разменной монетой, заключают в тюрьму и подвергают жестоким пыткам; мы больше не можем наблюдать драму кораблекрушений, вызванную жестокой торговлей людьми и фанатизмом безразличия Франциск папа римский

Понтифик также добавил, что Средиземное море превратилось в огромное кладбище, где многие люди лишены даже права на могилу.

Визит состоялся в то время, когда проблема мигрантов в Европе вновь оказалась в центре общественного внимания. На прошлой неделе тысячи людей прибыли на итальянский остров Лампедуза.

Ожидалось, что в выходные в Марсель прибудут около 350 000 верующих , в том числе 100 000 примут участие в церемонии проезда папы на главном проспекте Марселя перед субботней мессой на стадионе "Велодром".