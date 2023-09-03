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Папа римский просит католиков Китая быть "хорошими гражданами"

Папа римский во время визита в Монголию
Папа римский во время визита в Монголию Авторское право Ng Han Guan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Андрей Позняков
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Папа Франциск обратился с особым приветствием к народу Китая во время визита в Монголию.

Папа Франциск выступил с особым приветствием в адрес "благородного", как он выразился, народа Китая. Эти слова прозвучали после богослужения в Монголии и были восприняты как призыв к китайским властям уважать религиозные меньшинства.

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Перед этим Франциск подошёл к алтарю с прошлым и действующим епископами Гонконга кардиналами Хоном Тонгом и Стивеном Чоу.

Я хотел бы передать теплые приветствия благородному китайскому народу. Я желаю народу всего наилучшего, идти вперед и всегда добиваться прогресса. Китайских католиков я прошу: будьте хорошими христианами и хорошими гражданами.
Франциск
папа римский

В ходе визита в Монголию папа римский председательствовал на межконфессиональном собрании с участием шаманов, буддийских монахов и священника русской православной церкви. Понтифик говорил о толерантности и подчеркнул роль, которую религии могут сыграть в установлении мира во всем мире.

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