Папа римский просит католиков Китая быть "хорошими гражданами"

Папа Франциск обратился с особым приветствием к народу Китая во время визита в Монголию.

Папа Франциск выступил с особым приветствием в адрес "благородного", как он выразился, народа Китая. Эти слова прозвучали после богослужения в Монголии и были восприняты как призыв к китайским властям уважать религиозные меньшинства.

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Перед этим Франциск подошёл к алтарю с прошлым и действующим епископами Гонконга кардиналами Хоном Тонгом и Стивеном Чоу.

Я хотел бы передать теплые приветствия благородному китайскому народу. Я желаю народу всего наилучшего, идти вперед и всегда добиваться прогресса. Китайских католиков я прошу: будьте хорошими христианами и хорошими гражданами. Франциск папа римский

В ходе визита в Монголию папа римский председательствовал на межконфессиональном собрании с участием шаманов, буддийских монахов и священника русской православной церкви. Понтифик говорил о толерантности и подчеркнул роль, которую религии могут сыграть в установлении мира во всем мире.