Папа Римский Франциск: "У церкви нет политической повестки, ее не стоит опасаться"

By Euronews

"Правительствам и светским учреждениям не стоит опасаться работы церкви, поскольку у нее нет политической программы, которую нужно продвигать". Об этом сказал понифик во время апостольского визита в Монголию.

Папа римский Франциск, совершающий первый в истории апостольский визит в Монголию, встретился с президентом и премьер-министром азиатской страны.

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Большинство жителей Монголии исповедуют буддизм, а к католикам себя причисляют около 1400 человек. В своей речи в кафедральном соборе Святых апостолов Петра и Павла в Улан-Баторе понтифик сказал, что что Иисус не давал политического мандата своим апостолам, но велел им облегчить страдания израненного человечества верой.

Франциск, папа римский: "Правительствам и светским учреждениям не стоит опасаться работы Церкви, поскольку у нее нет политической программы, которую нужно продвигать".

Франциска тепло приветствовали верующие и представители духовенства. В воскресенье, как ожидается, понтифик примет участие в службе, к которой присоединятся паломники из Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Казахстана, России и других стран. Визит понтифика в Монголию продлится до четвертого сентября.