Нагорный Карабах: Баку заявляет о восстановлении суверенитета, Ереван ждёт гарантий от РФ

Азербайджан заявляет об успешном завершении военной операции в Нагорном Карабахе. Ереван возлагает на Москву ответственность за судьбу армян в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны в результате военной операции в Нагорном Карабахе, которая таким образом продлилась всего около суток. Ранее руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики согласилось сложить оружие, распустить свои вооружённые силы и без промедления начать переговоры о реинтеграции региона в состав Азербайджана. Один из вопросов для обсуждения – гарантии безопасности и защиты прав армянского населения Карабаха под властью Баку.

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Соглашение о прекращении огня было достигнуто при участии российских военных. Президент Армении Никол Пашинян возложил на Москву ответственность за судьбу армян Карабаха. Он подчеркнул, что документ готовился без участия Еревана и не имеет никакого отношения к Армении:

«Если миротворцы Российской Федерации предложили прекратить огонь, то это само по себе означает, что они полностью и без каких-либо оговорок приняли на себя обязательство по обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха, а значит, они должны обеспечить все условия для сохранения прав армян Нагорного Карабаха жить в своих домах, на своей земле».

В Баку приветствовали позицию армянского правительства по ситуации в Нагорном Карабахе.

Руководство Армении продемонстрировало неожиданную политическую компетентность вчера, сегодня. Мы ценим это и рассматриваем как важный фактор. Ильхам Алиев президент Азербайджана

Решениями руководства Армении в отношении Нагорного Карабаха недовольна оппозиция. Многотысячные демонстрации в Ереване обернулись беспорядками и попыткой штурма здания правительства.