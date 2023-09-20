By Euronews

Армянское сопротивление приняло основные условиях прекращения огня, представленные Баку.

Лидеры армянского сопротивления в Нагорном Карабахе обещают полностью расформировать и разоружить "Армию обороны Нагорного Карабаха". Кроме того военнослужащие Армении покинут зону развёртывания российского миротворческого контингента. Тяжёлая техника и вооружения должны быть вывезены с территории региона и утилизированы, а вопросы его интеграции в Азербайджан станут темой переговоров. Такие итоги соглашения о прекращении огня опубликовала пресс-служба руководства непризнанной республики.

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Согласно этому заявлению, уже в четверг 21 сентября в городе Евлах должна состояться встреча между представителями армянского населения Карабаха и центральных властей Азербайджана. Там будут обсуждаться вопросы защиты прав и безопасности армян, проживающих в этом регионе.

Ранее министерство обороны Азербайджана заявило об успешном проведении военной операции в Карабахе и об уничтожении позиций сепаратистов. Ереван сообщал о гибели по меньшей мере 32 мирных человек, более 200, согласно этим данным, получили ранения. Баку эти цифры не подтверждает.