Нагорный Карабах: нарушения режима прекращения огня и переговоры

By Euronews

Пять нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Армения готова принять беженцев. Первый раунд переговоров между представителями Баку и карабахских армян.

Минобороны РФ заявило в четверг, что зарегистрировала пять нарушений режима прекращения огня после объявления и завершении военной операции Азербайджана против проармянских сепаратистов в Нагорном Карабахе, в результате которой погибли и были ранены сотни людей. Тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

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По данным ведомства, российский миротворческий контингент продолжает принимать у себя 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей, которые в настоящее время не могут вернуться в свои дома.

Жители Нагорного Карабаха направляются к российской военной базе HANDOUT/AFP

В Армении проведена подготовительная работа по размещению около 40 тысяч семей беженцев. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Долю ответственности за случившееся он возложил на российских миротворцев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян HANDOUT/AFP

_"Если миротворцам удалось договориться о прекращении огня, то почему им не удалось договориться о соглашении о предотвращении нападения на Нагорный Карабах?"_- сказал армянский премьер.

В Евлахе прошли первые переговоры между представителями Баку и армян Нагорного Карабаха о реинтеграции региона в Азербайджан. Она была организована под контролем российских миротворцев. Армянская сторона упоминала в числе основных вопросов гарантии безопасности для населения.

О защите прав армян Нагорного Карабах говорилось и на заседании Совета Безопасности ООН. Так, глава МИД Франции Катрин Колонна заявила:

"На карту поставлена возможность армян Нагорного Карабаха проживать на родной земле".

Она призвала Азербайджан дать гарантии неприменения силы против армян Нагорного Карабаха и обеспечить амнистию силам, которые согласились на прекращение огня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём обращении к согражданам заявил, что все поставленные в рамках операции в Нагорном Карабахе задачи выполнены и Азербайджан восстановил свой суверенитет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев HANDOUT/AFP

По его словам, армянское население Карабаха скоро увидит пермены к лучшему.

"Наше намерение — строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения", - заявил Алиев.