Британский монарх во Франции: репортеры освещают визит в мельчайших подробностях

By Euronews

Стиль одежды и манера общения... Французские СМИ не упускают мельчайших подробностей государственного визита Карла III и его супруги во Францию.

Анелиз Борджес, Euronews:

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Британский монарх Карл III продолжает свой трехдневный государственный визит во Францию. Французские СМИ смакуют каждую деталь. Журналисты разъезжают с камерами на мотоциклах по французской столице, отслеживая каждый шаг короля и королевы-консорта с момента их прибытия в Париж в среду днем.

В телевизионных студиях ведущие и эксперты анализируют сказанные гостями слова, стиль одежды и, конечно, внимательно изучают отношение к паре президента Франции Эммануэля Макрона и первой леди Франции Брижит Макрон, которых до сих пор обвиняли в излишней тактильности.

Париж, Франция Thibault Camus/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

На самом деле, к королю и королеве нельзя прикасаться. Но это происходит снова и снова. Макрон похлопывает короля по спине, а первая леди Франции держит королеву за руку и даже целует ее в момент приветствия.

В целом этот визит положительно воспринят и освещается французскими СМИ по всей стране. Репортерам нравится тот факт, что король говорил по-французски во время своих выступлений: вчера на ужине в Версальском дворце и в ходе визита во французский Сенат сегодня днем.

В обоих случаях король говорил о том, насколько важно для двух стран укреплять исторические связи и вместе смотреть в будущее.

Париж, Франция Christophe Petit Tesson/AP

Король посетил собор Нотр-Дамр здесь, во французской столице, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных работ.

Планируется и поездка Карла III в Бордо, где проживает большая британская община. Там монарх, как ожидается, посетит виноградники.