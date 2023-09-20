Британский монарх Карл III начал государственный визит во Францию

Елисейские поля в Париже, встреча с президентом Эммануэлем Макроном, официальный ужин в Версале, визит в Бордо... Британский монарх Карл III с супругой королевой-консортом Камиллой начали государственный визит во Францию.
Британский монарх Карл III и его супруга королева-консорт Камилла совершают государственный визит во Францию. Гостей приветствовали президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди страны Брижит Макрон.
Официальная церемония состоялась в центре Парижа у Триумфальной арки.
Здесь прозвучали национальные гимны двух государств. Карл III и Макрон возложили венок к могиле неизвестного солдата. В небо поднялись истребители ВВС обеих стран.
После этого британский монарх и президент Франции направились в Елисейский дворец.
Стороны, как сообщается, обсудят ситуацию в Сахеле и Украине, а также обменяются мнениями по вопросам климата и биоразнообразия.
Вечером в Версальском дворце состоится торжественный ужин. На него приглашены более 150 гостей. Среди них Мик Джаггер, Шарлотта Генсбур, Хью Грант, Амели Моресмо и Стефан Берн.
В Париже рассматривают трехдневный визит Карла III как признак крепких связей между Францией и Великобританией.
Первоначально британского монарха ждали во Франции в марте. Однако визит был отложен из-за охвативших страну протестов против пенсионной реформы Макрона.