Британский монарх Карл III начал государственный визит во Францию

By Euronews

Елисейские поля в Париже, встреча с президентом Эммануэлем Макроном, официальный ужин в Версале, визит в Бордо... Британский монарх Карл III с супругой королевой-консортом Камиллой начали государственный визит во Францию.

Британский монарх Карл III и его супруга королева-консорт Камилла совершают государственный визит во Францию. Гостей приветствовали президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди страны Брижит Макрон.

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Официальная церемония состоялась в центре Парижа у Триумфальной арки.

Париж, Франция Yoan Valat/AP

Здесь прозвучали национальные гимны двух государств. Карл III и Макрон возложили венок к могиле неизвестного солдата. В небо поднялись истребители ВВС обеих стран.

После этого британский монарх и президент Франции направились в Елисейский дворец.

Париж, Франция Thibault Camus/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Стороны, как сообщается, обсудят ситуацию в Сахеле и Украине, а также обменяются мнениями по вопросам климата и биоразнообразия.

Вечером в Версальском дворце состоится торжественный ужин. На него приглашены более 150 гостей. Среди них Мик Джаггер, Шарлотта Генсбур, Хью Грант, Амели Моресмо и Стефан Берн.

В Париже рассматривают трехдневный визит Карла III как признак крепких связей между Францией и Великобританией.

Первоначально британского монарха ждали во Франции в марте. Однако визит был отложен из-за охвативших страну протестов против пенсионной реформы Макрона.