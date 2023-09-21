Карл III приехал "возрождать" дружбу Великобритании и Франции

By Euronews

Британский монарх прибыл с трехдневным визитом, перенесенным с марта из-за протестов во Франции против пенсионной реформы

Король Карл III призвал возродить дружбу между Францией и Великобританией, чтобы она соответствовала вызовам XXI века, отметив, что отношения двух стран "не всегда были легкими".

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С таким заявлением он выступил на торжественном ужине в Версальском дворце, куда прибыл по приглашению президента Эммануэля Макрона. Британский монарх обратился к собравшимся на французском языке.

Господин Президент, во всем этом Вы можете рассчитывать на нашу крепкую дружбу, которая обновляется и возрождается с каждым новым поколением Карл III король Великобритании

Карл III и его супруга Камилла находятся в стране с трехдневным визитом, перенесенным с марта из-за протестов во Франции в связи с пенсионной реформой.

В четверг, как ожидается, король выступит в Сенате, проведет переговоры тет-а-тет с президентом Эммануэлем Макроном и вместе с ним ознакомится с ходом работ по восстановлению Нотр-Дама.

Это первый визит нового британского монарха во Францию, его мать королева Елизавета II посещала Пятую республику в общей сложности 5 раз: в 1957, 1972, 1992, 2004 и 2014 годах - за это время в стране сменились 7 президентов.