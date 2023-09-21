Армянская и азербайджанская версии возрождения насилия

By Euronews

Напряженность в отношениях между Азербайджаном и Арменией нарастала задолго до этого последнего взрыва. Euronews поговорил с двумя высокопоставленными представителями обеих сторон, чтобы узнать их взгляды на причины и последствия недавнего насилия.

Что стало причиной последних боев?

Эдмон Марукян, посол Армении по особым поручениям:

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"Что сделал Азербайджан? Они отставили все обязательства и начали военную агрессию против мирных жителей Нагорного Карабаха, которые, как они утверждают, является их собственными гражданами. То есть сейчас Азербайджан бомбит и убивает своих собственных граждан".

Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по внешней политике:

"Это была ограниченная операция, в результате которой военная инфраструктура была нейтрализована, в большей степени. И сегодня мы рады сообщить, что военные действия прекращены и с азербайджанской стороны. Получив это послание от карабахских армян, как бы плохо они ни занимались разоружением своих вооруженных сил на местах".

Удержится ли перемирие?

Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по внешней политике:

"Азербайджан очень ясно дал понять, что если они разоружятся или примут решение разоружиться, то Азербайджан готов прекратить это военное вмешательство и начать немедленные контакты с карабахскими армянами, которых мы неоднократно приглашали в Евлах и некоторые другие города Азербайджана. И вчера администрация президента Азербайджана сделала заявление, еще раз подтверждая наше им приглашение в контексте обсуждения элементов реинтеграции".

Эдмон Марукян, посол Армении по особым поручениям:

"Ну, у нас был очень плохой опыт в отношении прекращения огня с Азербайджаном. У меня нет информации, потому что у нас очень плохая связь с Нагорным Карабахом. Поступают разные сведения. Сейчас это что-то новое, а может и не новое. Но в этом процессе я имею в виду прямое нападение на деревни и мирные поселения людей, чтобы вытеснить их из Нагорного Карабаха".

Как это отразится на мирных переговорах?

Эдмон Марукян, посол Армении по особым поручениям:

"Во время подготовки проекта, во время переговоров, мы говорили о правах и гарантиях безопасности для народа Нагорного Карабаха. Как вы думаете, эта тема все еще актуальна? Жители Нагорного Карабаха уже потеряли свои дома. Их вытесняют. Что вы думаете? Действительно ли это положение сейчас актуально? Вот почему я вам говорю: я не знаю, что произойдет".

Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по внешней политике:

"Мы поддерживаем мирную повестку дня и думаем, что чем быстрее будет заключен мирный договор между двумя странами, тем лучше для всего региона. Азербайджан также поддерживает концепцию интегрированного кавказского региона и в рамках этого процесса, конечно же, путем голосования в суде Армении, вместо того, чтобы искать и предъявлять территориальные претензии к соседним странам. Армения должна также стремиться к добрососедским отношениям с соседними странами".