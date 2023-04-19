Катар ставит на волонтеров, особенно в Рамадан

Успешно проведя чемпионат мира по футболу, Катар продолжает демонстрировать свою приверженность благотворительности и волонтерству. В этом выпуске программы Qatar 365 мы узнаем, как страна поощряет и продвигает филантропические инициативы.

На стыке музыки, современного дизайна, спорта и шоу-бизнеса: в таком контексте прошло в Катаре модное дефиле Qatar Fashion United, организованное CR Runway.

Одна из участниц, Ваад Мохаммад, основательница марки WAADdesigns, впервые приняла участие в показе международного значения. Ее специализация - традиционная катарская одежда. "Я создаю абайи - традиционные арабские платья, - рассказывает дизайнер. - Я черпаю вдохновение буквально повсюду, если вижу где-то красивое платье, красивый крой, старюсь преобразовать идею в более скромный вариант".

Девушка решила запустить собственную марку после того, как, закончив колледж, не смогла найти работу. "Тогда я сама создала себе рабочее место", - резюмирует она.

Образование превыше всего

Показ от CR Runway собрал 150 дизайнеров с шести континентов - из 50 с лишним стран. Катар делегировал на дефиле 21 дизайнера, причем для многих это был первых международный показ. За талантами пристально наблюдала Маха Аль Сулаити, директор M7, проекта поддержки молодых дизайнеров, который действует в регионе с 2020 года.

"Очень важно понять бизнес-аспект того, что они делают, - отмечает Сулаити. - Я думаю, только таланта недостаточно, нужно уметь что-то производить. Чтобы выжить, надо научиться продавать свои продукты".

Этим показом CR Runway собрал средства для Education Above All, катарской некоммерческой организации, которая поддерживает доступ к качественному образованию для миллионов детей в 59 странах.

По словам Малейхи Малик, директора программ EAA, около 60 миллионов детей во всем мире не посещают школу. Вырученные от дефиле средства предназначены для самых разных стран и регионов - Танзании, Сомали, Камбоджи, Мьянмы, а еще Афганистана и сектора Газы.

"Мы хотим, чтобы ко всем детям, где бы они ни находились, относились как к уникальным и важным личностям с блистательным потенциалом. Мы верим, что образование - ключ к этому", - убежденно говорит Малейха Малик.

Помощь Турции и Сирии

По данным ООН, ущерб от недавних землетрясений в Турции и на севере Сирии превышает 100 миллиардов долларов. В ответ на трагедию Общество Красного Полумесяца Катара быстро мобилизовалось для оказания максимальной гуманитарной помощи пострадавшим.

В кулуарах недавней конференции ООН в Дохе программа Qatar 365 встретилась с Фатимой Абдин, специалистом по реагированию Общества. "Основная цель нашей организации - наладить контакт с местным населением и привлечь его к участию в проектах в своей стране, - пояснила она. - Почему? Потому что во время кризиса первыми откликаются именно местные. И если нам, как организации, оказывающей помощь, придется покинуть страну, именно местные жители примут эстафету, займутся распределением вещей".

По словам Абдин, уже в первые часы после бедствия Общество Красного Полумесяца Катара приступило к организации помощи. "Мы создали центр управления стихийными бедствиями, где люди, волонтеры получали информацию о случившемся, уточняли данные о пострадавших, - рассказывает она. - Потом наша команда на местах, в Турции и Сирии, оценила потребности населения и распределила чрезвычайную помощь. Ну, а штаб-квартира Катарского общества Красного Полумесяца выделила 2 миллиона долларов США".

Сегодня Общество Красного Полумесяца Катара насчитывает 27 тысяч добровольцев, многие из них были мобилизованы во время пандемии, у некоторых есть опыт управления кризисными ситуациями. Организация постоянно повышает уровень подготовки волонтеров, недавно в катарском Аль-Хоре они завершили тренировочную программу по ликвидации последствий стихийных бедствий. Полученные знания помогут добровольцам немедленно приступить к работе в случае необходимости.

Рамадан как время заботы

Священный месяц Рамадан - это не только важное в религиозном календаре мусульман событие, но и возможность помочь нуждающимся. Учитывая это, Qatar Charity, крупнейшая благотворительная организация страны, выступила с флагманской инициативой "Благотворительная кухня", пообещав, что в период Рамадана никто не останется без вечерней трапезы.

Работа на "Благотворительной кухне". Euronews

Речь идет об ифтаре - позднем ужине, прерывающем пост. Шеф-повар Абдулла Аль Марзуки и его команда ежедневно готовят блюда для доставки в малоимущие семьи. Абдулла занимается этим уже пятый Рамадан.

"Я готовлю от чистого сердца, так учит нас религия, - говорит он. - Мое послание таково: все люди равны. Относитесь к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам. И особенно во время Рамадана! Накормив людей, мы проявляем нашу щедрость, индивидуальность, человечность".

Команда поваров и волонтеров готовят из продуктов, которые доставляют на "Благотворительную кухню" все желающие. Рамадан - напряженное время для Qatar Charity, период множества проектов и инициатив, в том числе и тех, которые направлены на расширение навыков волонтеров.

"Мы даем молодым людям возможность участвовать в жизни общества, ведь мы знаем, как важна самоотдача", - говорит Фатима Аль Моханнади, директор по местным программам и общественному развитию Qatar Charity. Она напоминает, что Рамадан для мусульман - не только время поста и молитвы, но и период максимальной щедрости и взаимопомощи, которую поддерживает Доха.