Франция: крупные торговые центры отказались продавать топливо на своих АЗС себе в убыток

By Euronews

Власти Франции в рамках борьбы с инфляцией снимают ограничение на продажу топлива в убыток. Крупные супермаркеты уже заявили, что не будут этого делать на своих АЗС.

Во Франции возникла напряженность между правительством и представителями топливной индустрии. Крупнейшие розничные бренды недовольны тем, что исполнительная власть намерена дать зеленый свет продаже бензина в убыток.

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В принципе, это запрещено законом, но у властей есть веские причины снять ограничение: в августе инфляция ускорилась до 5,7%. Цены на бензин на ряде АЗС уже превысили 2 евро за литр.

Официальный представитель кабмина Оливье Веран заявил, что каждый должен приложить усилия для снижения цен.

Оливье Веран, официальный представитель правительства:"Мы регулярно слышим от руководителей розничных сетей, что им иногда мешают стандарты, что правительство порой мешает им делать больше для потребителей. Мы прислушиваемся к этому мнению. Мы предлагаем снять определенное количество ограничений на период в шесть месяцев, и предлагаем тем, кто желает, без каких-либо обязательств, принять участие в коллективной работе".

Французские торговые центры, руководители которых неоднократно встречались с министром экономики, уже заявили, что не будут продавать топливо на своих заправках в убыток себе. Так же поступила и нефтяная компания TotalEnergies.

Продажа продукции с убытком была запрещена во Франции с 1963 года из-за опасений, что крупные ритейлеры могут вытеснить мелких конкурентов из бизнеса.