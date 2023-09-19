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Ночная атака беспилотников на украинские города

Удары беспилотников по ЛЬвовской области
Удары беспилотников по ЛЬвовской области Авторское право YURIY DYACHYSHYN/AFP or licensors
By Euronews
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Ночная атака российсикх беспилотников на украинские города; есть погибшие. Во Львове разрушены склады с гуманитарной помощью. Ракета "Искандер" запущена в сторону Кривого рога.

По меньшей мере один человек погиб во Львове на западе Украины во результате удара российского беспилотника,  3 склада были разрушены в городе упавшими обломками дрона. 

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В мэрии сообщают, что накануне туда в рамках благотворительной помощи была доставлена крупная партия гуманитарного груза, в том числе электрогенераторы и теплые вещи. Мэр ЛЬвова Сергей Садовый назвал разгоревшийся в результате ударов пожар "одним из крупнейших по размерам разрушений и потерь материальных ценностей".

Украинские официальные лица сообщают о том, что примерно 20 беспилотников-камикадзе типа "Шахед" атаковали Львовскую область в ночь на втонрник. По данным украинского военного командования, удары беспилотников были направлены и на другие регионы страны. 

Зарегистрирован пуск одной баллистической ракеты "Искандер" в сторону Кривого Рога, повреждено несколько зданий.

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