Ночной налёт на Львов: есть погибшие и раненые

В ночь на четверг российские войска ударили ракетами по западному украинскому региону. Сообщается о попадании в жилой дом, погибли как минимум четыре человека, десятки ранены.

"Самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного российского вторжения", – так мэр Андрей Садовый прокомментировал ракетный удар по западному украинскому городу.

Предварительно в ходе ночной атаки "Калибрами" погибли четверо. По разным данным, от 32 до 34 мирных жителей пострадали. 13 человек доставлены в больницы.

Местные власти сообщили о попадании ракеты в многоквартирный жилой дом в областном центре, разрушены последние этажи в двух подъездах. Повреждены десятки зданий и машин.

Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы в поиске людей.

Во Львовском районе зафиксировали падение обломков ракет ракеты.

Как утверждают представители Воздушных Сил ВС Украины, 10 российских ракет были выпущены из акватории Чёрного моря в северном направлении, затем они "резко изменили курс на запад", 7 из них были сбиты над Львовщиной.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "ощутимый ответ" нападавшим.