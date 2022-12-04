Львов: жизнь во время блэкаута

Несмотря на проблемы с электричеством, из-за российских обстрелов украинской инфраструктуры, торговые центры полны покупателей. Практически в полной темноте, как здесь, во Львове, люди приходят в магазины, чтобы сделать необходимые покупки.

Города страдают как от плановых, так и от неожиданных отключений электроэнергии, но украинцы приспосабливаются и продолжают посещать бары.

Вместо света - свечи и фонарики.

"Из-за отключения электричества мы нашли свой собственный рецепт счастья", — говорит один из официантов. "Посетители, собравшиеся при свечах, намного добрее, и больше общаются друг с другом". Жители города сохраняют боевой дух.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил об организации работы пассажирского транспорта и аптек в случае новых ударов России по энергосистеме Украины и полного обесточивания города.