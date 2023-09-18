Лампедуза: "Пора перейти от слов к делу"

Итальянские политики в целом положительно оценили визит главы Еврокомиссии на остров Лампедузу, где сложилась критическая ситуация. Но они считают, что Европе пора перейти от слов к делу.

Итальянские политики отреагировали на визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Лампедузу со сдержанным оптимизмом. "Теперь нужно перейти от слов к делу", - заявил лидер фракции партии Forza Italia в парламенте Паоло Барелли. Иммиграционный поток на остров из стран Африки не прекращается: по неофициальным данным, только с тунисского побережья за почти неделю на Лампедузу прибыло более 9 тысяч человек. "Ситуация не взрывоопасная, она уже взорвалась", - говорят в итальянском МИДе.

РЕКЛАМА

Важность вмешательства ЕС подчеркнула и Мелони:

Я считаю этот визит не жестом солидарности Европы по отношению к Италии, а скорее жестом ответственности Европы перед самой собой, потому что это, конечно, границы Италии, но они в равной степени являются границами Европы. Джорджа Мелони премьер-министр Италии

По сравнению с 2021 годом число нелегальных мигрантов, прибывших в Италию, практически утроилось, и существующие структуры не справляются с таким наплывом. Жители Лампедузы протестовали против строительства палаточного городка, опасаясь, что он не будет временным.

Во время визита главы Еврокомиссии, спасательное судно MSF "Гео Баренц" перевозило 471 мигранта в итальянский порт Бриндизи, все эти люди были спасены в Средиземном море менее чем за сутки.

Итальянские СМИ напоминают о подписанном в июле Меморандуме между ЕС, Италией и Тунисом. По данным газеты "La Stampa", всплеск нелегальной миграции обусловлен в том числе и тем, что Евросоюз не перевёл Тунису 105 млн евро на пограничный контроль, призванный сдержать её поток.

Министр обороны Италии Джорджио Крозетто высоко оценил визит на остров Урсулы фон дер Ляйен:

"Впервые заговорили о борьбе с контрабандистами и торговцами людьми и о том, чтобы не позволять им решать, кто должен прибыть в Европу. Впервые Европа изменила линию, и я надеюсь, что с этого момента мы перейдем к Африке, создав структуры, чтобы эти люди останавливались уже там".