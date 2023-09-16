By Eurpnews

Демократы и республиканцы поддержат пакет военной помощи Украине, несмотря на имеющиеся разногласия, уверены в Белом доме. На следующей неделе туда прибудет украинский президент, чтобы в том числе встретиться с конгрессменами.

США продолжат поддерживать Украину "в её борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность", сказал советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции в пятницу.

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Заявление прозвучало на фоне подготовки голосования в Конгрессе по новому пакету помощи Киеву. Демократы, не имея большинства в законодательном органе, надеются склонить колеблющихся республиканцев на свою сторону.

Уже в четверг на следующей неделе украинский президент прибудет в Вашингтон на переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Это будет их третья встреча в Белом доме (вторая с начала войны). Выступив с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Владимир Зеленский побывает и а американском конгрессе.

**Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности:

**_"Мы постоянно в процессе подготовки нового пакета военной помощи для Украины. Как вы знаете, мы формируем его практически каждые пару недель. Я думаю, следует ожидать ещё одного объявления о дополнительных ресурсах, дополнительном оружии, которые поступят в Украину, поскольку она продолжает контрнаступление против российских сил"._

Так Салливан выразил уверенность в том, что представители обоих лагерей одобрят пакет финансовой помощи.

Сомнения в этом связаны с тем, что близится крайний срок, когда Конгрессу необходимо согласовать проект бюджета на 2024 год (30 сентября). А следом начнётся "горячая пора" - предвыборная гонка на президентских выборах.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии, критикует политику Вашингтона в отношении Киева, утверждая, что деньги, выделяемые ему, можно потратить и на собственные нужды.

Тем временем, в Черкасской области Украины, в городе Умани свыше 32 000 прибывших тудапаломников из числа евреев-хасидов почтили память Рабби Нахмана из Брацлава, основателя брацлавского (бресловского) хасидизма в рамках празднования еврейского Нового года или Рош ха-Шана.

Паломничество в Умань в этом году стало самым масштабным за последние несколько лет. В эти дни годом ранее туда прибыло 23 000 хасидов.