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Ряд стран ЕС вводят запрет на ввоз украинского зерна

ЕС не стал продлевать запрет на ввоз зерна из Украины. Некоторые страны выступили против
ЕС не стал продлевать запрет на ввоз зерна из Украины. Некоторые страны выступили против Авторское право AP Photo
By Euronews
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Словакия, Венгрия и Польша жалуются на то, что приток сельскохозяйственной продукции из Украины создаёт переизбыток и наносит ущерб местному фермерству.

Ряд стран ЕС вводят запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на то, что накануне Евросоюз решил не продлевать эмбарго.

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Словакия, Венгрия и Польша жалуются на то, что приток сельскохозяйственной продукции из Украины создаёт переизбыток и наносит ущерб местному фермерству.

Их не убедило то, что Киев согласился в течение 30 дней ввести меры, которые нацелены на то, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс зерна на рынок и резкие скачки цен на него, например, систему лицензирования экспорта.

Не помогли и заверения Еврокомиссии в том, что все "рыночные перекосы" устранены. Ранее Киев обещал обратиться в ВТО в случае, если соседи введут эмбарго в одностороннем порядке. 

Владимир Зеленский, президент Украины:
"Ограничительные меры против нашего сельскохозяйственного экспорта со стороны Европейского союза отменены. Сейчас важно, чтобы принцип европейского единства соблюдался в двустороннем порядке - с соседями. Чтобы они поддерживали Украину во время войны. Европа всегда выигрывает, когда договоры работают, а обещания выполняются. Что ж, если решения соседей будет не в духе добрососедства, Украина ответит цивилизованно".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий счёл решение Брюсселя "вредным для польских фермеров", добавив, что введёт запрет на украинское зерно, даже несмотря на то, что Еврокомиссия с этим не согласна. 

Власти Венгрии объявили об аналогичной мере, ограничив также импорт 24 наименований украинских продуктов, в числе которых семена рапса и подсолнечника, мука, растительное масло, мёд, некоторые виды мяса и яйца.

Премьер-министр Словакии Людовит Одор заявил, что эмбарго на зерно из Украины будет действовать в стране до конца текущего конца года.

А болгарские законодатели - напротив, спешно одобрили возобновление импорта. Министр финансов Асен Василев утверждает, что запрет лишил болгарский бюджет налоговых поступлений и привёл к росту цен на продукты питания.

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