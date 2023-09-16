By Euronews

Словакия, Венгрия и Польша жалуются на то, что приток сельскохозяйственной продукции из Украины создаёт переизбыток и наносит ущерб местному фермерству.

Ряд стран ЕС вводят запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на то, что накануне Евросоюз решил не продлевать эмбарго.

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Словакия, Венгрия и Польша жалуются на то, что приток сельскохозяйственной продукции из Украины создаёт переизбыток и наносит ущерб местному фермерству.

Их не убедило то, что Киев согласился в течение 30 дней ввести меры, которые нацелены на то, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс зерна на рынок и резкие скачки цен на него, например, систему лицензирования экспорта.

Не помогли и заверения Еврокомиссии в том, что все "рыночные перекосы" устранены. Ранее Киев обещал обратиться в ВТО в случае, если соседи введут эмбарго в одностороннем порядке.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Ограничительные меры против нашего сельскохозяйственного экспорта со стороны Европейского союза отменены. Сейчас важно, чтобы принцип европейского единства соблюдался в двустороннем порядке - с соседями. Чтобы они поддерживали Украину во время войны. Европа всегда выигрывает, когда договоры работают, а обещания выполняются. Что ж, если решения соседей будет не в духе добрососедства, Украина ответит цивилизованно".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий счёл решение Брюсселя "вредным для польских фермеров", добавив, что введёт запрет на украинское зерно, даже несмотря на то, что Еврокомиссия с этим не согласна.

Власти Венгрии объявили об аналогичной мере, ограничив также импорт 24 наименований украинских продуктов, в числе которых семена рапса и подсолнечника, мука, растительное масло, мёд, некоторые виды мяса и яйца.

Премьер-министр Словакии Людовит Одор заявил, что эмбарго на зерно из Украины будет действовать в стране до конца текущего конца года.

А болгарские законодатели - напротив, спешно одобрили возобновление импорта. Министр финансов Асен Василев утверждает, что запрет лишил болгарский бюджет налоговых поступлений и привёл к росту цен на продукты питания.