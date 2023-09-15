Европейская медицина "больна": нехватка врачей и чрезмерная нагрузка

By euronews

Забастовками медиков отмечено начало осени в Португалии. Ранее стачки прошли во Франции, Великобритании, Испании.

В начале сентября португальские терапевты объявили забастовку. К таким же мерам прибегают медики в Великобритании, Франции и Испании с конца 2022 года. Каковы причины недовольства врачей в Европе?

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Доктор Федерико ди Ренцо из Итальянского независимого союза врачей:

"Одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся в Италии, - чрезмерная нагрузка. Количество пациентов на одного врача-терапевта зачастую слишком велико, что, безусловно, может повлиять на качество оказываемой помощи и доступ к медицинским услугам. В среднем на одного такого врача приходится 1070 пациентов".

Медики требуют адекватной оплаты труда, особенно остро этот вопрос стоит в Португалии:

Доктор Хорхе Роке Кунья, Независимый союз португальских врачей:

"В настоящее время уровень зарплаты медиков - один из самых низких в Европейском Союзе и даже в странах ОЭСР. Доктор медицины зарабатывает 41 000 евро в год. И это специалист, работающий 40 часов".

Врачи также жалуются на чрезмерное давление со стороны администрации.

Д-р Габриэль дель Посо Соса, Глава Конфедерации медицинских профсоюзов Испании:

"Многие коллеги вынуждены брать больничный, потому что они перегружены работой и физически не могут справиться с этой нагрузкой. Также сильно и психологическое давление".

Доктор Жан-Марсель Мургез, заместитель председателя Французской медицинской ассоциации:

"Есть то, что не поддается точному измерению, и ущерб сложно оценить. Увы, к этому относится, вероятно, также избыточная смертность. Ее можно было бы избежать, если бы не запоздалое начало лечения, отсутствие скрининга, профилактических мероприятий и задержек в оказании медицинских услуг после постановки диагноза".

Во Франции в последние годы появился даже термин "медицинские пустыни", когда нет замены выходящим на пенсию врачам. Особенно остро стоит эта проблема в сельских регионах страны. По последним данным, около 8 миллионов французов не могут получить больше двух консультаций в год в ближайших к дому медицинских учреждениях. В ряде районов на 10 тысяч жителей приходится пять терапевтов.