Великобритания: бастуют врачи скорой помощи

Каждый день нового года социальное противостояние в Соединённом Королевстве охватывают всё новые сферы жизнедеятельности.

В четверг в Англии и Уэльсе бастуют около 25 тысяч врачей и водителей скорой помощи, диспетчеров и парамедиков. Некоторым пациентам придётся добираться до больницы самостоятельно, профсоюзы заверили, что продолжат реагировать на срочные вызовы первой категории (например, при остановке сердца).

Причина недовольства – предложенное правительством повышение зарплат на 4% в то время, как инфляция превышает 11%.

На следующей неделе на улицы выйдут медсёстры. А 1 февраля, как ожидается, в масштабной забастовке примут участие более 100 тысяч госслужащих.