Лучше не болеть: "врачебные пустыни" во Франции

Ни крупные города Франции, ни удалённые провинции не застрахованы от явления "врачебных пустынь". Уходящих на пенсию и по любым другим причинам специалистов некем заменить.

В медицинском центре в густонаселённом квартале города Мюлуза, что на северо-востоке Франции, залы ожидания непривычно пусты. Работавшие там трое терапевтов одновременно вышли на пенсию. Около 5000 пациентов остались без лечащего врача и медпомощи. Поиск замены вели несколько лет - тщетно.

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Фредерик Тринишевски, президент SOS Medecin, Мюлуз:

"Мы пытаемся к концу ноября добиться открытия нового центра. Крайний срок - начало мая. При поддержке врачей-пенсионеров, (...) студентов-медиков и фельдшеров мы сможем позаботиться хотя бы о тех, кто страдает хроническими болезнями и тяжёлыми заболеваниями".

Мюлуз не самый обустроенный и крупный город, врачи туда едут неохотно. Но такие "врачебные пустыни" есть по всей Франции. Длинные сроки обучения, перегруженность работой, бюрократия: сама профессия всё меньше привлекает молодёжь.

Неотложка и центры внеплановой медпомощи не могут заменить жителям регулярного наблюдения у врача общей практики.

Жаклин Шрейбер, пенсионерка

"Страшно, (...) что же с нами станет, если не будет больше врачей?"