Митт Ромни покинет политическую арену

Сенатор-республиканец конгресса США Митт Ромни уходит с политической арены, "чтобы дать дорогу молодым". Ромни был самым яростным кртиком Трампа среди однопартийцев.

Сенатор - республиканец Митт Ромни, один из самых яростных критиков Дональда Трампа среди однопартийцев, заявил, что не будет бороться за своё переизбрание.

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76-летний бывший кандидат в президенты и бывший губернатор Массачусетса, Ромни заявил, что в стране подросло молодое поколение политиков, и им нужно дать дорогу. Он был единственным конгрессменом-республиканцем, дважды проголосовавшим за импичмент Трампу, чем вызвал гнев бывшего президента и его сторонников.

Новость об отказе Ромни баллотироваться Трамп назвал "фантастической для Америки".

Объявив о своем решении, Митт Ромни раскритиковал как Трампа, так и президента-демократа Джо Байдена, лидеров партий, выдвигающихся на пост президента в 2024 году, за их политику по таким вопросам, как изменение климата и государственный долг. Он шестой действующий сенатор, объявивший о планах уйти в отставку после окончания срока полномочий в 2025 году, присоединившись к республиканцу Майку Брауну из Индианы и демократам Тому Карперу из Делавэра, Бену Кардину из Мэриленда, Дайан Файнстайн из Калифорнии и Дебби Стабенов из Мичигана.