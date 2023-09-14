Бельгия. Пятая сожженная школа в Шарлеруа

By euronews

Противники уроков сексуального воспитания поджигают школы

Пожарным удалось потушить пожар, быстро прибыв на место поджога школы в бельгийском городе Шарлеруа в валлонской части Бельгии. Это уже пятое учебное заведение, подвергшееся нападению после внесения в школьную программу в новом году уроков сексуального воспитания и гендерного равенства для детей 11-12 лет и подростков 15-16.

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На стенах нескольких подожженных школ были обнаружены граффити против новых уроков.

"Это - нападение на нашу идентичность, на ценности, которым мы учим в наших школах", - говорит директор пострадавшего учебного заведения Эдит Канон.

Авторы предмета заявили, что он ответит на вопросы учащихся по таким темам, как "сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы". Противники нововведений опасаются того, что в школах начнут пропагандировать смену ориентации и гиперсексуальность.

"Идея состоит в том, чтобы создать методичку, которая действительно поможет учителям находить нужные слова (и объяснять вещи). Но речь вовсе не идет о гиперсексуализации, как некоторые хотели бы вас убедить, - объясняет заместитель мэра Шарлеруа по вопросам образования Жюли Патт. - Это действительно инструментарий (для учителей, а не учебный план). Но в повседневной жизни мы сталкиваемся с вполне закономерными вопросами детей, которые иногда не понимают того, что означают те или иные изображения, тексты. И роль учителя заключается в том, чтобы быть в состоянии помочь им".

Около 85 тысяч учащихся будут вовлечены в новый образовательный процесс в Валлонии, 25 тысяч - в Брюсселе. На эти цели франкофонные регионы Бельгии выделяют 4,8 млн евро из бюджета.

Исламские и католические организации призвали к протестам. На прошлой неделе одна такая акция собрала несколько сотен противников нового предмета. Полиция в свою очередь обещает найти злоумышленников, которые подожгли школы.