Госсовет Франции поддержал запрет на ношение абайи в школах

By Euronews

Государственный совет Франции поддержал запрет на ношение в школах абайи, введённый правительством в начале учебного года.

Государственный совет Франции поддержал запрет на ношение в школах абайи, введённый правительством в начале учебного года.

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Члены Высшего административного суда посчитали, что этот запрет не нарушает ни одну из основополагающих свобод (право на частную жизнь и образование, свободу вероисповедания и т.д.) По их мнению, ношение длинной, закрывающей все тело одежды, является "проявлением религиозности". Ходатайство, поданное ассоциацией Action droits des musulmans (Действия в защиту прав мусульман) в Госсовет в ускоренном порядке, было отклонено.

С решением не согласен адвокат ассоциации.

Этот запрет не опирается ни на один известный текст закона, это в конечном итоге чисто политическая декларация, сделанная министерством образования в преддверие учебного года. Более того, суд чётко не определил, что понимается под "абайей", которая считается не религиозной, а традиционной одеждой Винсент Бренгарт адвокат ассоциации Action droits des musulmans

Согласно последним соцопросам, 81 % французов - как левых, так и правых убеждений - поддерживают запрет абайи в школах.

Директора школ, нуждающиеся в четких инструкциях, восприняли запрет как долгожданное напоминание о светском характере образования во Французской Республике, его противники - как дымовую завесу, призванную отодвинуть на задний план серьёзные проблемы французской системы образования и разжечь "исламофобию".

В пятницу стало известно, что полиция Клермон-Феррана задержала отца девушки, отказавшейся снять абайю и не допущенную в школу. Мужчина подозревается в том, после очередного недопуска его дочери в школу, позвонил директору и угрожал ему физической расправой.