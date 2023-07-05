В школах Нидерландов запрещают мобильные телефоны

Портативную технику признали вредной для успеваемости голландских школьников.

В Нидерландах вводят запрет на использование телефонов в школах. Министерство образования объясняет, что это должно помочь детям не отвлекаться от учёбы. Пока что речь идёт о соглашении между правительством и учебными заведениями, которые поддержали инициативу и согласились на ограничения.

Мы не вводим законодательный запрет. Мы собираемся очень внимательно изучить, как будет работать это требование. Потому что, конечно, всегда можно пойти по пути юридических ограничений. Но я на самом деле думаю, что мы можем договориться. Роберт Дейкграаф министр образования Нидерландов

У многих школьников эта идея вызвала непонимание. Они говорят, что телефон им действительно нужен:

— Очень часто на уроках биологии, на нидерландском языке, на рукоделии... Ну а на уроках «Люди и общество» я никогда не им не пользуюсь.

— В основном на уроках, где учителя не обращают особого внимания или позволяют работать немного более самостоятельно.

— Если учителя не вкладываются в занятия, то и учащиеся действительно не будут стараться, а потом полезут в свои телефоны.

Запрет на мобильные телефоны, планшеты и «умные часы» в школах Нидерландов начнёт действовать 1 января. Предполагается, что конкретные ограничения будут согласованы как с учителями, так и с детьми и их родителями.