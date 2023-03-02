Отравления в женских школах Ирана: что происходит?

В Иране с ноября 2022 года произошла серия отравлений во многих женских школах. Первые случаи были отмечены в Исфаханском технологическом университете в разгар уличных протестов, затем аналогичные случаи произошли в других университетах и ​​школах.

Учениц, ставших жертвами отравлений, были такие симптомы как вялость, жжение в горле и головокружение, причину которых до сих пор нитко толком не объяснил. Некоторые из учащихся сообщили о "мандариновом запахе", который сопровождал отравление. Так стало очевидно, что речь может идти об отравлении неизвестным газом. Пока, в качестве предположения, речь может идти об азоте, который неизвестные распыляли в помещении школ.

Ход событий: отравления и первые версии причин

Случаи отравления поначалу, в основном, были омечены в городе Кум - это седьмой по населённости город Ирана, где проживают более миллионна человек. Затем аналогичные случаи наблюдались в Боруджерде, Сари, Ардебиле и (в феврале 2023-о) в Тегеране. По некоторым данным, только в Куме отравления омечены в 40 школах, где не менее 400 учеников обратились в медицинские центры со схожими симптомами.

В интервью газете Sharq умеренный имам Мохаммад Таки Фазель Мейбоди заявил, что "за отравлениями стоит группа под названием "Хезарехгара", а совершены "они были преднамеренно". С персидского это переводится как "миллениалы". Члены группы относят себя к консервативному религиозному течению и считают, что девочки должны учиться только до третьего класса или не должны учиться в школе вообще.

"Очевидно, некоторым хочется видеть школы закрытыми, особенно школы для девочек", - отметил в интервью замминистра здравоохранения Ирана Юнес Панахи. Как отмечает иранский минздрав, в городе Куме сообщалось о сотнях случаев отравления девочек в возрасте около 10 лет, причём поражение организма шло через лёгкие.

Симптомы и охват отравлений

Несколько студенток Исфаханского технологического университета вечером 23 ноября 2022 года обратились за медицинской помощью с такими симптомами, как боль в груди, изжога, диарея и рвота. Сначала в учебном заведении говорили о 270 случаях отраления, но в итоге это число достигло 600 человек.

Сообщения о новых случаях пришли 30 ноября из женского училища Язданшахре в провинции Кум. У студентов наблюдались одышка и онемение мышц рук и ног. Затем 13 декабря в том же заведении в больницу попали более 50 учениц.

О массовом пищевом отравлении студентов Хорезмийского университета стало известно 1 декабря. Согласно отчету студенческого профсоюза, "большое количество студентов этого вуза отравились и страдали тошнотой, ломотой в теле, лихорадкой и ознобом из-за употребления в пищу просроченных продуктов".

Информационное агентство ISNA сообщило, что "со 2 по 10 декабря более 1200 студенток обратились в медицинские центры с симптомами тошноты, рвоты, болей в груди и головокружением". Власти также объявили, что отмеченные случаи "желудочно-кишечного заболевания" имеют "вирусное происхождение", согласно анализу Исфаханского технологического университета.

Cкрывают ли причину отравлений иранские власти?

В отсутствие более точной информации, многие строят предположения о причине массовых отравлений. Как выяснилось, вместо помощи ученицам с симптомами отравления в медицинских центрах Кума иногда заявляли, что их причиной стали "внешкольные" мероприятия.

Между тем член Исламского совета Ахмад Амирабади Фарахани, цитируя слова министра образования, сообщил, что источником отравления стало вдыхание "аммиачного газа" из отопительных систем школ. Сам глава образоватльного ведомства Юсеф Нури отметил: "Некоторые выдвигают разные версии этого инцидента, хотя у нас не было возможности расследовать, был ли причиной газообразный аммиак. На мой вопрос, начальник пожарной охраны города Кума это отрицал".

14 февраля 2023 года иранские СМИ сообщили, что не менее 117 студентов с симптомами отравления обратились в больницу в Куме. В тот же день иранские СМИ сообщили об отравлении около 30 учеников школы в 11 округе Тегерана. По словам чиновников образования, причиной отравления стало распыление "инсектицидного спрея" в классе из-за "детского любопытства". Тот же источник добавил, что ряд студентов, "находившихся в состоянии стресса", были переведены в реанимационное отделение больницы. Тем не менее, "все студенты здоровы".