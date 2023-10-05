Глубокий бой в Черном море

Спутниковые снимки показывают, что российские войска перевели часть военных судов из Севастополя в Новороссийск после ударов ВСУ. Минобороны Великобритании утверждает, что в Черном море идет глубокий бой.

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Саша Вакулина, Euronews:

— Российские военные недавно перевели несколько кораблей Черноморского флота из порта в оккупированном Севастополе (Крым) в порт в Новороссийске (Краснодарский край), вероятно, для защиты от продолжающихся украинских ударов по российским объектам в оккупированном Крыму.

Аналитический центр ISW сообщает: спутниковые снимки показывают, что российские войска перевели из Севастополя в Новороссийск не менее 10 судов, включая три дизельные подводные лодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

Украинские официальные лица утверждают, что с момента начала полномасштабного вторжения российских войск линия морского фронта была отодвинута от побережья Украины не менее чем на 185 км.

Наталья Гуменюк, начальник пресс-центра Южного военного командования Украины, заявила, что российские корабли и катера Черноморского флота сейчас не к территориальным водам Украины и, появляясь у берегов Крыма, не заходят дальше мыса Тарханкут.

В начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года российские корабли подошли к Одесской области Украины на расстояние артиллерийского удара.

К концу сентября министерство обороны Великобритании заявило, что Черноморский флот России подвергся серии крупных атак — более разрушительных и более скоординированных, чем до сих пор в ходе войны.

В Черном море идет динамичное, глубокое ударное сражение. Вероятно, это вынуждает Россию занять реактивную позицию и демонстрирует, что вооруженные силы Украины могут подорвать символическую и стратегическую проекцию силы Кремля из его незамерзающей гавани в оккупированном Севастополе.